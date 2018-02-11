При крушении самолёта Ан-148 никто не выжил

Пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. По данным источника в экстренных службах, самолёт, предположительно, упал в районе населённого пункта Степановское Раменского района Подмосковья. На борту судна могли находиться более 70 человек. Согласно предварительной информации, выживших в катастрофе нет. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Виталий Аньков