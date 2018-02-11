При крушении самолёта Ан-148 никто не выжил
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
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11 февраля 2018
Ространснадзор проведёт внеплановую проверку «Саратовских авиалиний». Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства.
- © Главное управление МЧС России по Московской области
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По факту падения самолёта «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Московской области открыт телефон «Горячей линии» МЧС России: 8-800-775-17-17.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье.
«Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кроме того, Путин дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ.
«Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе», — добавил Песков.
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Оперативный штаб по предоставлению информации о катастрофе создан в аэропорту Домодедово. При этом сообщается, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
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К ликвидации последствий крушения Ан-148 привлечены более 150 человек и свыше 20 единиц техники, сообщили в МЧС.
К ликвидации последствий крушения самолета Ан-148 привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники.— МЧС России (@MchsRussia) 11 февраля 2018 г.
Приведены в готовность силы центра «Лидер», отряда Центроспас и Ногинского спасательного центра, а также вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС. pic.twitter.com/EPy83gEz9B
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Расследовать уголовное дело по факту крушения Ан-148 будет центральный аппарат Следственного комитета России. Такое распоряжение отдал глава СКР Александр Бастрыкин.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьев срочно выехал на место крушения воздушного судна в Раменский район», — приводит РИА Новости сообщении пресс-службы.
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На место крушения самолёта выехали семь бригад Центра медицины катастроф, сообщил Интерфаксу министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.
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МЧС подтверждает обнаружение обломков самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.
«В районе деревни Степановское найдены обломки самолёта Ан-148, а также несколько погибших», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
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«Первые группы спасателей прибыли на место крушения самолёта. Разлёт обломков около 1 км», — цитирует Интерфакс пресс-службу МЧС.
На месте инцидента обнаружены два фрагмента тел погибших. К месту крушения также вылетели два вертолёта Ми-8 МЧС с аэродромов Чкаловский и Мячково.