При крушении самолёта Ан-148 никто не выжил

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Анастасия Иванова
Пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. По данным источника в экстренных службах, самолёт, предположительно, упал в районе населённого пункта Степановское Раменского района Подмосковья. На борту судна могли находиться более 70 человек. Согласно предварительной информации, выживших в катастрофе нет. RT ведёт текстовую трансляцию.
При крушении самолёта Ан-148 никто не выжил
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков
Автообновление

  • 11 февраля 2018

    Ространснадзор проведёт внеплановую проверку «Саратовских авиалиний». Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства. 

    • © Главное управление МЧС России по Московской области

  • По факту падения самолёта «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Московской области открыт телефон «Горячей линии» МЧС России: 8-800-775-17-17.

  • Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье.

    «Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Кроме того, Путин дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ.

    «Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе», — добавил Песков. 

  • Оперативный штаб по предоставлению информации о катастрофе создан в аэропорту Домодедово. При этом сообщается, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

  • К ликвидации последствий крушения Ан-148 привлечены более 150 человек и свыше 20 единиц техники, сообщили в МЧС.

  • Расследовать уголовное дело по факту крушения Ан-148 будет центральный аппарат Следственного комитета России. Такое распоряжение отдал глава СКР Александр Бастрыкин.

  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

    «Губернатор Московской области Андрей Воробьев срочно выехал на место крушения воздушного судна в Раменский район», — приводит РИА Новости сообщении пресс-службы.  

  • На место крушения самолёта выехали семь бригад Центра медицины катастроф, сообщил Интерфаксу министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

  • МЧС подтверждает обнаружение обломков самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

    «В районе деревни Степановское найдены обломки самолёта Ан-148, а также несколько погибших», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

  • «Первые группы спасателей прибыли на место крушения самолёта. Разлёт обломков около 1 км», — цитирует Интерфакс пресс-службу МЧС.

    На месте инцидента обнаружены два фрагмента тел погибших. К месту крушения также вылетели два вертолёта Ми-8 МЧС с аэродромов Чкаловский и Мячково.

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