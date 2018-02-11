Ространснадзор проверит «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148 в Подмосковье

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Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «Саратовские авиалинии» в связи с крушением самолёта Ан-148 в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Ространснадзор проведёт внеплановую проверку перевозчика — авиакомпании «Саратовские авиалинии», — сообщил представитель ведомства. 

Также он рассказал, что в Домодедове создан оперативный штаб. Туда выехали руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин и его заместитель Владимир Черток.

Ранее сообщалось, что МЧС запустило горячую линию в связи с авиакатастрофой.

Уголовное дело по факту крушения Ан-148 расследует центральный аппарат Следственного комитета России. 

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