Ространснадзор проверит «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148 в Подмосковье

Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «Саратовские авиалинии» в связи с крушением самолёта Ан-148 в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Ространснадзор проведёт внеплановую проверку перевозчика — авиакомпании «Саратовские авиалинии», — сообщил представитель ведомства.

Также он рассказал, что в Домодедове создан оперативный штаб. Туда выехали руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин и его заместитель Владимир Черток.

Ранее сообщалось, что МЧС запустило горячую линию в связи с авиакатастрофой.

Уголовное дело по факту крушения Ан-148 расследует центральный аппарат Следственного комитета России.