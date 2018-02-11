Ространснадзор проверит «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148 в Подмосковье
«Ространснадзор проведёт внеплановую проверку перевозчика — авиакомпании «Саратовские авиалинии», — сообщил представитель ведомства.
Также он рассказал, что в Домодедове создан оперативный штаб. Туда выехали руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин и его заместитель Владимир Черток.
Ранее сообщалось, что МЧС запустило горячую линию в связи с авиакатастрофой.
Уголовное дело по факту крушения Ан-148 расследует центральный аппарат Следственного комитета России.