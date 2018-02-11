Дело по факту крушения Ан-148 в Подмосковье передано в центральный аппарат СК

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Расследование уголовного дела по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области передано в производство центрального аппарата Следственного комитета России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«К настоящему времени сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты ММСУТ СК России, а также криминалисты Главного управления криминалистики СК России, имеющие опыт расследования авиакатастроф», — сообщила Петренко. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли обломки Ан-148. Никто из находившихся на борту не выжил. 

По некоторым данным, в самолёте находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 

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