Дело по факту крушения Ан-148 в Подмосковье передано в центральный аппарат СК
«К настоящему времени сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты ММСУТ СК России, а также криминалисты Главного управления криминалистики СК России, имеющие опыт расследования авиакатастроф», — сообщила Петренко.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли обломки Ан-148. Никто из находившихся на борту не выжил.
По некоторым данным, в самолёте находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
RT ведёт текстовую трансляцию.