Источник: при крушении Ан-148 в Подмосковье никто не выжил

Обломки пассажирского самолёта Ан-148 обнаружены в Московской области, в результате крушения никто не выжил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обломки обнаружены. Выживших нет», — заявил источник. Ранее СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области. По некоторым данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. RT ведёт текстовую трансляцию.