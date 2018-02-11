Источник: при крушении Ан-148 в Подмосковье никто не выжил
Обломки пассажирского самолёта Ан-148 обнаружены в Московской области, в результате крушения никто не выжил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Обломки обнаружены. Выживших нет», — заявил источник.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области.
По некоторым данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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