Глава Минтранса выехал на место поисков самолёта Ан-148

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов выехал на место поисков самолёта Ан-148 в Московской области, сообщила советник министра Жанна Терехова.

«Министр уже выехал на место, провёл экстренные переговоры с главой МЧС Владимиром Пучковым, с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, с руководителем Росавиации Александром Нерадько они выдвигаются на место», — цитирует Терехову ТАСС.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области.

Как рассказал источник, в Подмосковье разбился самолёт Ан-148, выполнявший рейс из Домодедова в Орск. По некоторым данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.