В МЧС подтвердили информацию о крушении самолёта Ан-148 в Подмосковье

В МЧС России подтвердили информацию о крушении самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в Раменском районе Московской области вблизи н.п. Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением: Домодедово — Орск. К месту падения незамедлительно убыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и другие службы экстренного реагирования», — сообщили RT в ведомстве.

Отмечается, что в ликвидации последствий произошедшего принимают участие более 150 человек и свыше 20 единиц техники.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области.

По некоторым данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

RT ведёт текстовую трансляцию.