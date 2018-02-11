МЧС запустило горячую линию после крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье

МЧС России запустило горячую линию после крушения самолёта Ан-148 в Московской области.

По факту падения самолета в Московской области открыт телефон «Горячей линии» - 8-800-775-17-17 pic.twitter.com/t7TvjGCJiS — МЧС России (@MchsRussia) 11 февраля 2018 г.

«По факту падения самолёта в Московской области открыт телефон горячей линии — 8-800-775-17-17», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в аэропорту Домодедово создали оперативный штаб по крушению самолёта Ан-148.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области. По некоторым данным, на борту находились более 70 человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.