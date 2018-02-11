МЧС запустило горячую линию после крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье
По факту падения самолета в Московской области открыт телефон «Горячей линии» - 8-800-775-17-17 pic.twitter.com/t7TvjGCJiS— МЧС России (@MchsRussia) 11 февраля 2018 г.
«По факту падения самолёта в Московской области открыт телефон горячей линии — 8-800-775-17-17», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в аэропорту Домодедово создали оперативный штаб по крушению самолёта Ан-148.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области. По некоторым данным, на борту находились более 70 человек.
RT ведёт текстовую трансляцию.