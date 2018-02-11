МЧС запустило горячую линию после крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье

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МЧС России запустило горячую линию после крушения самолёта Ан-148 в Московской области.

«По факту падения самолёта в Московской области открыт телефон горячей линии — 8-800-775-17-17», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в аэропорту Домодедово создали оперативный штаб по крушению самолёта Ан-148.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области. По некоторым данным, на борту находились более 70 человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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