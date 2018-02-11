В аэропорту Домодедово создан оперативный штаб по катастрофе самолёта Ан-148
В пресс-службе Домодедово сообщили, что в аэропорту создан оперативный штаб по предоставлению информации о катастрофе самолёта Ан-148.
- globallookpress.com
- © Victor Dmitriev
«Рейс 6W 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии» вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. В аэропорту создан оперативный штаб, который будет предоставлять информацию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области. На борту находились более 70 человек.
RT ведёт текстовую трансляцию.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard