В аэропорту Домодедово создан оперативный штаб по катастрофе самолёта Ан-148

В пресс-службе Домодедово сообщили, что в аэропорту создан оперативный штаб по предоставлению информации о катастрофе самолёта Ан-148.

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«Рейс 6W 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии» вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. В аэропорту создан оперативный штаб, который будет предоставлять информацию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме. Ранее СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области. На борту находились более 70 человек. RT ведёт текстовую трансляцию.