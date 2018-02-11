В аэропорту Домодедово создан оперативный штаб по катастрофе самолёта Ан-148

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В пресс-службе Домодедово сообщили, что в аэропорту создан оперативный штаб по предоставлению информации о катастрофе самолёта Ан-148.
В аэропорту Домодедово создан оперативный штаб по катастрофе самолёта Ан-148
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  • © Victor Dmitriev

«Рейс 6W 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии» вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. В аэропорту создан оперативный штаб, который будет предоставлять информацию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области. На борту находились более 70 человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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