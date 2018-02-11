Бастрыкин выехал на место крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выехал на место крушения самолёта Ан-148 в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По её словам, на место также направлена следственная группа, которую возглавил следователь при председателе СК России. 

«Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего», — сообщила Петренко. 

Ранее сообщалось, что дело по факту крушения Ан-148 передано в центральный аппарат СК России. По предварительным данным, на борту находились более 70 человек.

Также сообщалось, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку «Саратовских авиалиний» после крушения Ан-148 в Подмосковье. 

RT ведёт текстовую трансляцию.

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