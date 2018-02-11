Бастрыкин выехал на место крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье
По её словам, на место также направлена следственная группа, которую возглавил следователь при председателе СК России.
«Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего», — сообщила Петренко.
Ранее сообщалось, что дело по факту крушения Ан-148 передано в центральный аппарат СК России. По предварительным данным, на борту находились более 70 человек.
Также сообщалось, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку «Саратовских авиалиний» после крушения Ан-148 в Подмосковье.
RT ведёт текстовую трансляцию.