На место крушения Ан-148 в Подмосковье выехали семь бригад медиков

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Семь бригад медиков выехали на возможное место крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

«На место крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад Центра медицины катастроф», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова. 

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать крушение самолёта Ан-148 в Подмосковье и выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

По некоторой информации, на борту самолёта находились более 70 человек. 

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