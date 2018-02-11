На место крушения Ан-148 в Подмосковье выехали семь бригад медиков

Семь бригад медиков выехали на возможное место крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

«На место крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад Центра медицины катастроф», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать крушение самолёта Ан-148 в Подмосковье и выразил соболезнования в связи с гибелью людей. По некоторой информации, на борту самолёта находились более 70 человек.