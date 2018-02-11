Подруга разбившейся в катастрофе Ан-148 стюардессы рассказала о её любви к работе
«Она мечтала об этой работе! И очень любила свою работу. Когда начинала летать, говорила, что боится, а потом говорила уже, что не боится и ей это нравится. Всегда мы с ней шутили, что самое главное — это взлететь и приземлиться», — сказала подруга.
Она отметила, что дружила с погибшей на протяжении 15 лет. Девушка добавила, что Коваль была отзывчивой и радостной.
«Она любила всех и всегда желала всем только добра», — сказала подруга.
Виктории Коваль был 21 год.
Самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в город Орск 11 февраля. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
МЧС опубликовало список пассажиров разбившегося самолёта Ан-148 в Московской области.