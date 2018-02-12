В СК заявили, что осмотр места падения Ан-148 займёт несколько суток

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Осмотр места крушения самолёта Ан-148 в Московской области займёт несколько суток. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

«Учитывая обширную территорию, которую предстоит осмотреть, это, конечно, займёт не одни сутки. Но работа будет продолжаться в непрерывном режиме, пока не будет полностью завершён осмотр», — говорится в заявлении. 

Кроме того, сообщается, что глава СК Александр Бастрыкин провёл совещание со следственно-оперативной группой, работающей на месте крушения.

«К настоящему моменту в результате проведённых мероприятий установлена точка соприкосновения самолёта с землёй», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин выехал на место крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.

Пассажирский самолёт Ан-148, принадлежавший авиакомпании «Саратовские авиалинии», разбился в Раменском районе Московской области после вылета из аэропорта Домодедово 11 февраля. В результате произошедшего погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, находившиеся на борту.

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