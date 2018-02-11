Глава МЧС поручил взять под жёсткий контроль работы в районе крушения Ан-148
«Организуйте на месте крушения расстановку сил. Под жёсткий контроль возьмите всю зону чрезвычайной ситуации», — приводит слова Пучкова РИА Новости.
Также министр поручил «поднимать беспилотную авиацию и шаг за шагом» продолжать поисковую операцию.
Он добавил, что особое внимание необходимо уделить поиску чёрных ящиков.
Ранее было опубликовано видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье.
В аэропорту города Орска начали собираться близкие погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье.
RT ведёт текстовую трансляцию.