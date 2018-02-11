В аэропорту Орска собираются близкие погибших при крушении Ан-148

В аэропорту города Орска Оренбургской области начали собираться родственники и близкие погибших при крушении самолёта Ан-148 в Московской области. Об этом сообщил представитель аэропорта.

«После того как стало известно о крушении воздушного судна, в аэропорту города Орска начали собираться родственники и близкие погибших», — приводит слова представителя аэропорта РИА Новости.

Сообщается, что в аэропорту работают психологи.

Как сообщил представитель пресс-службы губернатора Оренбургской области, глава региона Юрий Берг вылетел в Орск. Он возглавит региональный штаб по ЧП.

«На месте будет проведено совещание, а также прямая связь с Москвой», — сообщил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на место крушения Ан-148 в Подмосковье вылетел глава СК Александр Бастрыкин. В пресс-службе губернатора Оренбуржья сообщили, что более 60 пассажиров были из Оренбургской области.

RT ведёт текстовую трансляцию.