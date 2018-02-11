В аэропорту Орска собираются близкие погибших при крушении Ан-148
«После того как стало известно о крушении воздушного судна, в аэропорту города Орска начали собираться родственники и близкие погибших», — приводит слова представителя аэропорта РИА Новости.
Сообщается, что в аэропорту работают психологи.
Как сообщил представитель пресс-службы губернатора Оренбургской области, глава региона Юрий Берг вылетел в Орск. Он возглавит региональный штаб по ЧП.
«На месте будет проведено совещание, а также прямая связь с Москвой», — сообщил представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, что на место крушения Ан-148 в Подмосковье вылетел глава СК Александр Бастрыкин. В пресс-службе губернатора Оренбуржья сообщили, что более 60 пассажиров были из Оренбургской области.
RT ведёт текстовую трансляцию.