Более 60 пассажиров разбившегося самолёта Ан-148 были жителями Оренбургской области
Представитель пресс-службы губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский заявил, что более 60 пассажиров потерпевшего крушение в Подмосковье самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшего из Москвы в Орск, были жителями Оренбургской области.
- Reuters
«По предварительным данным, более 60 пассажиров были из Оренбургской области. По экипажу нет понимания», — приводит ТАСС слова Шермецинского.
По некоторым данным, на борту Ан-148 находился 71 человек: шесть членов экипажа и 65 пассажиров.
Уголовное дело по факту крушения Ан-148 расследует центральный аппарат Следственного комитета России.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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