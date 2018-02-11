Более 60 пассажиров разбившегося самолёта Ан-148 были жителями Оренбургской области

Представитель пресс-службы губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский заявил, что более 60 пассажиров потерпевшего крушение в Подмосковье самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшего из Москвы в Орск, были жителями Оренбургской области.

Reuters