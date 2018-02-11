В Почте России опровергли столкновение самолёта Ан-148 с вертолётом компании

В Почте России опровергли RT сообщения о столкновении самолёта Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, с вертолётом компании.

«Вертолётов в нашем авиапарке нет», — сообщили в Почте России. Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. По некоторым данным, на борту находились более 70 человек. Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать обстоятельства крушения самолёта. RT ведёт текстовую трансляцию.