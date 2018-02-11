В Почте России опровергли столкновение самолёта Ан-148 с вертолётом компании
В Почте России опровергли RT сообщения о столкновении самолёта Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, с вертолётом компании.
«Вертолётов в нашем авиапарке нет», — сообщили в Почте России.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск.
По некоторым данным, на борту находились более 70 человек. Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать обстоятельства крушения самолёта.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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