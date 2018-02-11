Опубликовано видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье

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Опубликовано видео с места крушения Ан‐148 в Раменском районе Московской области, на котором видны обломки самолёта.
Опубликовано видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье
  • Reuters

Пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля.

По предварительным данным, на борту находились более 70 человек. При  этом уточняется, что более 60 пассажиров были жителями Оренбургской области.

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину расследовать обстоятельства крушения.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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