Президент Грузии выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-148 в Подмосковье

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования российскому народу в связи с крушением самолёта Ан-148 в Московской области.

«Выражаю глубокую скорбь в связи с авиакатастрофой российского пассажирского самолёта, которая привела к десяткам человеческих жертв. Соболезную российскому народу и в эти тяжёлые минуты выражаю поддержку семьям погибших», — говорится в заявлении президента.

My condolences to #Russian people over the tragic passanger plain crash in #Russia. Our thoughts and prayers are with the victims and their families. — President Of Georgia (@MargvelashviliG) 11 февраля 2018 г.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-148 в Московской области.

Самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в город Орск 11 февраля. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.