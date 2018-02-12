Президент Грузии выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-148 в Подмосковье

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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования российскому народу в связи с крушением самолёта Ан-148 в Московской области.

«Выражаю глубокую скорбь в связи с авиакатастрофой российского пассажирского самолёта, которая привела к десяткам человеческих жертв. Соболезную российскому народу и в эти тяжёлые минуты выражаю поддержку семьям погибших», — говорится в заявлении президента.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-148 в Московской области.

Самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в город Орск 11 февраля. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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