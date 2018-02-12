МОК выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта Ан-148 в Московской области.

«Мы соболезнуем родным и близким жертвам этой страшной трагедии. Те, кто хотят выразить дань уважения погибшим, могут это сделать в специальной зоне траура олимпийской деревни», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы комитета.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что все находившиеся на борту самолёта Ан-148 погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.