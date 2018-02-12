Американские СМИ: болельщики россиян своей массовой поддержкой на ОИ-2018 издеваются над МОК

Американское издание Yahoo Sports назвало болельщиков команды олимпийских атлетов из России самыми активными на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Поддержка олимпийских атлетов из России является, бесспорно, самой массовой на Играх в Пхёнчхане. Сотни их соотечественников облачились в российские флаги, российские цвета и даже футболки с конкретным антиМОКовским заявлением «Россия в моём сердце!», — написал автор статьи Дэн Вэтцель.

Он отметил, что своей активной поддержкой болельщики просто издеваются над Международным олимпийским комитетом, который запретил российским атлетам использовать национальную символику на Играх в Пхёнчхане.

Ранее американские СМИ назвали форму российских спортсменов самой стильной на ОИ-2018.