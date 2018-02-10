Американские СМИ назвали форму российских спортсменов самой стильной на ОИ-2018

Короткая ссылка
Американское издание The Wall Street Journal назвало форму, в которой выступает команда олимпийских атлетов из России, самой стильной на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Российские атлеты выглядят очень стильными — дизайн этой формы выглядит просто, неброско, в отличие от предыдущих пёстрых форм российских спортсменов», — написал автор статьи Джейсон Гэй.

Он отметил, что ему очень понравилась форма, в которой российские спортсмены выступают в кёрлинге — самом стильном, по общему мнению, виде спорта.

«Учитывая всё безумие перед Играми, россияне могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что тренеры из стран бывшего СССР помогали российской биатлонистке Татьяне Акимовой в спринте на Играх-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru