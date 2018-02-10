Американские СМИ назвали форму российских спортсменов самой стильной на ОИ-2018

Американское издание The Wall Street Journal назвало форму, в которой выступает команда олимпийских атлетов из России, самой стильной на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Российские атлеты выглядят очень стильными — дизайн этой формы выглядит просто, неброско, в отличие от предыдущих пёстрых форм российских спортсменов», — написал автор статьи Джейсон Гэй.

Он отметил, что ему очень понравилась форма, в которой российские спортсмены выступают в кёрлинге — самом стильном, по общему мнению, виде спорта.

«Учитывая всё безумие перед Играми, россияне могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что тренеры из стран бывшего СССР помогали российской биатлонистке Татьяне Акимовой в спринте на Играх-2018.