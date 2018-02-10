Тренеры из стран бывшего СССР помогали российской биатлонистке Акимовой в спринте на ОИ-2018
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ряд российских тренеров от Олимпиады. Всего на Игры приглашения получили два тренера: Рикко Гросс и Николай Загурский.
«Тренеры подгоняли по всей трассе, чуть ли не на каждом метре дистанции. Были тренеры Украины, Казахстана, Белоруссии. Огромное им за это спасибо, они очень помогали», — цитирует Акимову ТАСС.
Россиянка рассказала, что не чувствует особого отношения к себе из-за нейтрального статуса со стороны зарубежных биатлонисток.
«У нас здесь своя биатлонная семья, я не чувствую, что нас отделяют. Биатлонистки все между собой хорошо общаются, тренеры к нам хорошо относятся. Никаких косых взглядов я не ощущаю», — добавила Акимова.
Ранее российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.