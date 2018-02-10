Российская кёрлингистка Брызгалова поделилась мнением о следующем сопернике на ОИ-2018

Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова поделилась ожиданиями от заключительного матча группового этапа против сборной Швейцарии в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Швейцарцы — чемпионы мира, но мы с ними часто встречаемся на турнирах. Играть сложно, но можно», — приводит слова Брызгаловой РИА Новости.

Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали четыре победы при двух поражениях в групповом этапе.

Матч российских кёрлингистов против команды Швейцарии состоится 11 февраля. Начало — в 03:05 мск.

Российские кёрлингисты проиграли канадцам в дабл-миксте на ОИ-2018.