Российская кёрлингистка Брызгалова поделилась мнением о следующем сопернике на ОИ-2018

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Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова поделилась ожиданиями от заключительного матча группового этапа против сборной Швейцарии в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Российская кёрлингистка Брызгалова поделилась мнением о следующем сопернике на ОИ-2018
  • Анастасия Брызгалова
  • Reuters
  • © Cathal McNaughton

«Швейцарцы — чемпионы мира, но мы с ними часто встречаемся на турнирах. Играть сложно, но можно», — приводит слова Брызгаловой РИА Новости.

Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали четыре победы при двух поражениях в групповом этапе. 

Матч российских кёрлингистов против команды Швейцарии состоится 11 февраля. Начало — в 03:05 мск.

Российские кёрлингисты проиграли канадцам в дабл-миксте на ОИ-2018.

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