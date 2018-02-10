Российские кёрлингисты проиграли канадцам в дабл-миксте на ОИ-2018
Российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова уступили канадцам Кейтлин Лоус и Джону Моррису в шестом туре группового турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Анастасия Брызгалова
- Reuters
- © Cathal McNaughton
Матч завершился во счётом 8:2 в пользу канадского дуэта.
Следующим соперником россиян станет сборная Швейцарии. Матч седьмого тура группового турнира состоится 11 февраля.
Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты досрочно вышли в полуфинал турнира в дабл-миксте на ОИ-2018.
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