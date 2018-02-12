Завоевавший серебро на ОИ-2018 спортсмен из США заявил, что россиянин предложил ему свои сани перед Играми

Американец Крис Маздзер, завоевавший серебро на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, заявил, что российский спортсмен в январе предложил ему свои сани, чтобы помочь преодолеть непростой период в карьере.

«Он не думал, что поедет на Олимпиаду, и хотел узнать, чего может добиться другой спортсмен, выступая на его санях. Это были современные сани. Они не говорили: «Мы дадим вам сани 20-летней давности назад». Они использовали их в этом году», — цитирует Маздзера USA Today.

Саночник не распространялся, кто конкретно оказал ему помощь, но заверил, что этот спортсмен выступает на Олимпиаде.

«Думаю, эта ситуация противоречит любому стереотипу о взаимоотношениях России и США. Я спросил: «Это твоё конкурентное преимущество. Ты уверен?» Он жестами дал понять: «Да, всё в порядке, просто бери», — добавил Маздзер.

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