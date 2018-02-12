Нападающий олимпийской сборной США по хоккею выделил самого опасного игрока в составе российской команды

Нападающий олимпийской сборной США и московского «Спартака» Райан Стоа назвал самого опасного игрока в составе сборной России по хоккею.

«Самый опасный игрок? Это все большие имена — Ковальчук, Дацюк. Выделил бы ещё Гусева. Вообще, проще просто перечислить весь список. У меня отличные отношения с Капризовым, он отличный парень, удивительный. Ему бы в НХЛ играть. У него всё для этого есть. Я не влияю, ему нужно делать то, что лучше для него и семьи. Наш тренер не спрашивал меня про Россию. Наш штаб сам прекрасно во всём разбирается. Я бы сказал, что русские мастеровиты и быстры», — сказал Райан в беседе с корреспондентом RT.

Матч между Россией и США в рамках Олимпиады 2018 года состоится 17 февраля.

Ранее нападающий олимпийской сборной США по хоккею назвал матч с Россией больше чем обычной игрой.