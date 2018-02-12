Нападающий олимпийской сборной США по хоккею назвал матч с Россией больше чем обычной игрой

Нападающий олимпийской сборной США и московского «Спартака» Райан Стоа поделился ожиданиями от матча с Россией на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Сборная России хороша. Они играют друг с другом годами, хорошо знают друг друга. Мы же провели всего несколько тренировок вместе. Россияне очень любят свою страну, так же как и мы свою. Поэтому наша игра будет больше, чем обычный матч. Я жду этой встречи, потому что мне нравится игровая философия русских. Но сказать, какой будет результат, я не могу», — сказал Райан в беседе с корреспондентом RT.

Хоккеист заявил, что видел матч сборной России и с его клубом — московским «Спартаком», и отметил успех своих партнёров, которые перевели встречу в дополнительное время.

Матч между Россией и США в рамках Олимпиады 2018 года состоится 17 февраля.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Яковлев и Каблуков пропустят стартовый матч сборной России на ОИ-2018.