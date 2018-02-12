Хоккеисты Яковлев и Каблуков пропустят стартовый матч сборной России на ОИ-2018

Хоккеисты сборной России Егор Яковлев и Илья Каблуков не попадут в заявку на первый матч команды на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера россиян Харийса Витолиньша.

Он отметил, что команда будет играть в семь защитников и 13 нападающих, однако окончательного решения по составу пока нет.

Первый матч российская сборная проведёт против Словакии 14 февраля.

Ранее Бобровский поддержал сборную России по хоккею перед стартом на ОИ-2018.