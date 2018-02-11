Бобровский поддержал сборную России по хоккею перед стартом на ОИ-2018

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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поддержал сборную России перед стартом команды на хоккейном турнире зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Вперёд, Россия! Россия — в моём сердце», — написал Бобровский в своём Instagram.

Сборная России проведёт первый матч на Олимпиаде в Пхёнчхане 14 февраля против команды Словакии.

Бобровский и другие россияне, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не принимают участие в Олимпиаде-2018, поскольку руководство лиги приняло решение не отпускать своих хоккеистов на Игры в Пхёнчхане.

Ранее Никита Нестеров рассказал, что игроков сборной России по хоккею заселили в Олимпийской деревне по пять человек в один номер.

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