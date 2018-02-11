Бобровский поддержал сборную России по хоккею перед стартом на ОИ-2018
«Вперёд, Россия! Россия — в моём сердце», — написал Бобровский в своём Instagram.
Сборная России проведёт первый матч на Олимпиаде в Пхёнчхане 14 февраля против команды Словакии.
Бобровский и другие россияне, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не принимают участие в Олимпиаде-2018, поскольку руководство лиги приняло решение не отпускать своих хоккеистов на Игры в Пхёнчхане.
Ранее Никита Нестеров рассказал, что игроков сборной России по хоккею заселили в Олимпийской деревне по пять человек в один номер.