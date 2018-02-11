Нестеров рассказал, что игроков сборной России по хоккею заселили в Олимпийской деревне по 5 человек в один номер

Защитник московского ЦСКА и сборной России по хоккею Никита Нестеров поделился впечатлениями от условий проживания в Олимпийской деревне на зимних Играх 2018 года, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

«Всё отлично, живём впятером. Все в одинаковых условиях, ничего особенного. Это моя первая Олимпиада, поэтому я не знаю, как в других Олимпийских деревнях. Я ни на что не жалуюсь, всё красиво, всё хорошо. Просто жду старта Игр», — приводит слова Нестерова «Чемпионат».

Отмечается, что Нестерова поселили в одном номере с тремя одноклубниками — Кириллом Капризовым, Михаилом Григоренко и Алексеем Марченко, а также игроком СКА Андреем Зубаревым.

Сборная России проведёт первый матч на Олимпиаде в Пхёнчхане 14 февраля против команды Словакии.

Ранее Нестеров рассказал, о чём Александр Овечкин попросил хоккеистов сборной России перед Играми-2018.