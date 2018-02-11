Нестеров рассказал, о чём Овечкин попросил хоккеистов сборной России перед ОИ-2018
- Александр Овечкин
- globallookpress.com
- © Joel Marklund
«Овечкин передал команде, что мы должны победить на этой Олимпиаде и для него тоже», — приводит слова Нестерова РИА Новости.
Он также отметил, что отсутствие флага и гимна России на Играх не важно, поскольку они — в сердцах игроков.
«У нас молодая команда, в ней отличная атмосфера. Посмотрим, как всё получится. Счёт 8:1 в последней контрольной игре против команды Южной Кореи не имеет значения, это просто контрольный матч», — добавил хоккеист.
Овечкин и другие россияне, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не принимают участие в Олимпиаде-2018, поскольку руководство лиги приняло решение не отпускать своих хоккеистов на Игры в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что Максим Шалунов и Никита Трямкин покинули расположение российской команды по хоккею на Олимпиаде-2018.