Нестеров рассказал, о чём Овечкин попросил хоккеистов сборной России перед ОИ-2018

Короткая ссылка
Защитник московского ЦСКА и сборной России по хоккею Никита Нестеров рассказал о том, что передал игрокам национальной команды форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пред стартом хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Нестеров рассказал, о чём Овечкин попросил хоккеистов сборной России перед ОИ-2018
  • Александр Овечкин
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund

«Овечкин передал команде, что мы должны победить на этой Олимпиаде и для него тоже», — приводит слова Нестерова РИА Новости.

Он также отметил, что отсутствие флага и гимна России на Играх не важно, поскольку они — в сердцах игроков.

«У нас молодая команда, в ней отличная атмосфера. Посмотрим, как всё получится. Счёт 8:1 в последней контрольной игре против команды Южной Кореи не имеет значения, это просто контрольный матч», — добавил хоккеист.

Овечкин и другие россияне, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не принимают участие в Олимпиаде-2018, поскольку руководство лиги приняло решение не отпускать своих хоккеистов на Игры в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Максим Шалунов и Никита Трямкин покинули расположение российской команды по хоккею на Олимпиаде-2018.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018 Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru