Нестеров рассказал, о чём Овечкин попросил хоккеистов сборной России перед ОИ-2018

Защитник московского ЦСКА и сборной России по хоккею Никита Нестеров рассказал о том, что передал игрокам национальной команды форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пред стартом хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Овечкин передал команде, что мы должны победить на этой Олимпиаде и для него тоже», — приводит слова Нестерова РИА Новости.

Он также отметил, что отсутствие флага и гимна России на Играх не важно, поскольку они — в сердцах игроков.

«У нас молодая команда, в ней отличная атмосфера. Посмотрим, как всё получится. Счёт 8:1 в последней контрольной игре против команды Южной Кореи не имеет значения, это просто контрольный матч», — добавил хоккеист.

Овечкин и другие россияне, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не принимают участие в Олимпиаде-2018, поскольку руководство лиги приняло решение не отпускать своих хоккеистов на Игры в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Максим Шалунов и Никита Трямкин покинули расположение российской команды по хоккею на Олимпиаде-2018.