Шалунов и Трямкин покинули расположение российской команды по хоккею на ОИ-2018

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов и защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин покинули расположение российской команды на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Хоккеисты приехали в Южную Корею в качестве запасных членов команды и могли попасть в заявку на турнир только в случае травм кого-либо из игроков основного состава. Спортсмены вернулись в Россию, сообщает «Чемпионат».

Другой запасной, Егор Яковлев, заменил в основном составе сборной России Динара Хафизуллина, который не сумел восстановиться после травмы.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты провели командную фотосессию на арене в Канныне на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.