Российские хоккеисты провели командную фотосессию на арене в Канныне
Российские хоккеисты провели командную фотосессию на арене в Канныне на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Хоккеисты вышли на лёд в нейтральной форме.
В обязательном мероприятии приняли участие также тренерский штаб и руководство делегации.
11 февраля россияне прибыли в Олимпийскую деревню из Аняна.
Первый матч команда проведёт 14 февраля против Словакии.
Ранее в Международном олимпийском комитете назвали самое важное событие первого дня ОИ-2018.
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