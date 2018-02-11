Российские хоккеисты провели командную фотосессию на арене в Канныне

Российские хоккеисты провели командную фотосессию на арене в Канныне на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

РИА Новости

© Александр Вильф

Хоккеисты вышли на лёд в нейтральной форме. В обязательном мероприятии приняли участие также тренерский штаб и руководство делегации. 11 февраля россияне прибыли в Олимпийскую деревню из Аняна. Первый матч команда проведёт 14 февраля против Словакии. Ранее в Международном олимпийском комитете назвали самое важное событие первого дня ОИ-2018.