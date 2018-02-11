Российские хоккеисты провели командную фотосессию на арене в Канныне

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Российские хоккеисты провели командную фотосессию на арене в Канныне на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Российские хоккеисты провели командную фотосессию на арене в Канныне
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Хоккеисты вышли на лёд в нейтральной форме.

В обязательном мероприятии приняли участие также тренерский штаб и руководство делегации.

11 февраля россияне прибыли в Олимпийскую деревню из Аняна.

Первый матч команда проведёт 14 февраля против Словакии.

Ранее в Международном олимпийском комитете назвали самое важное событие первого дня ОИ-2018.

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