В МОК назвали самое важное событие первого дня ОИ-2018

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал матч с участием объединённой женской команды Южной Кореи и КНДР по хоккею самым важным моментом первого дня Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС.

«Всё это стало замечательным символом того, что Олимпийские игры могут дать возможность диалога между странами. Президент Бах также потом вышел на лёд и пообщался с командой. Он сказал, самое главное, что они боролись и отдали игре всё», — заявил он.

Объединённая команда Южной Кореи и КНДР встречалась со сборной Швейцарии и уступила со счётом 0:8. На матче присутствовали президент МОК Томас Бах и лидеры обеих стран корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что глава МОК сфотографировался с объединённой сборной Кореи по хоккею.