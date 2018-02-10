Глава МОК сфотографировался с объединённой сборной Кореи по хоккею

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал совместную фотографию с объединённой сборной Кореи.

Фото опубликовано в официальном аккаунте МОК в Twitter.

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане хоккеистки Южной Кореи и КНДР выступают единой командой.

В первом матче на Играх объединённая команда Кореи потерпела разгромное поражение от Швейцарии со счётом 8:0.

Ранее стало известно, кто займёт место в воротах сборной России по хоккею в первом матче ОИ-2018.

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