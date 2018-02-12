Скелетонист Трегубов признался, что американцы и британцы отказываются жать ему руку и здороваться

Российский скелетонист Никита Трегубов заявил, что спортсмены из США и Великобритании отказываются с ним общаться.

«Американцы и британцы не здороваются со мной, а я с ними. Ничего страшного. Не знаю почему — это их дело», — приводит слова Трегубова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что с канадскими спортсменами таких проблем нет.

«Не было такого случая, что бы я когда-нибудь перешёл дорогу американцам. Просто они политически против нас настроены», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что российский скелетонист Трегубов занял второе место на первой официальной тренировке.