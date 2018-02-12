Российский скелетонист Трегубов занял второе место на первой официальной тренировке
Российский скелетонист Никита Трегубов занял второе место на первой официальной тренировке спортсменов перед соревнованиями на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
На первом месте расположился представитель Германии Кристофер Гротер.
Россиянин проиграл немцу 0,14 секунды.
Ранее скелетонист Трегубов рассказал, что российские спортсмены чувствовали поддержку трибун на церемонии открытия ОИ-2018.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен