Российский скелетонист Трегубов занял второе место на первой официальной тренировке

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Российский скелетонист Никита Трегубов занял второе место на первой официальной тренировке спортсменов перед соревнованиями на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

На первом месте расположился представитель Германии Кристофер Гротер.

Россиянин проиграл немцу 0,14 секунды.

Ранее скелетонист Трегубов рассказал, что российские спортсмены чувствовали поддержку трибун на церемонии открытия ОИ-2018.

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