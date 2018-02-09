Скелетонист Трегубов рассказал, что российские спортсмены чувствовали поддержку трибун на церемонии открытия ОИ-2018

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Российский скелетонист Никита Трегубов поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я и мои товарищи возвращаемся с парада олимпийцев в хорошем настроении. Когда шла наша команда, мы слышали, как нас поддерживали трибуны, было очень приятно», — приводит слова Трегубова ТАСС.

9 февраля в Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что команду олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018.

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