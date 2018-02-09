В Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр

В Пхёнчхане южнокорейская фигуристка Ким Ён А зажгла огонь XXIII зимних Олимпийских игр.

Ким Ён А в 2010 году в Ванкувере стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании. На Играх в Сочи она завоевала серебряную медаль.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин официально объявили об открытии XXIII зимних Олимпийских игр.

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане пройдёт с 9 по 25 февраля.

RT ведёт текстовую трансляцию церемонии открытия.