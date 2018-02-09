В Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр
В Пхёнчхане южнокорейская фигуристка Ким Ён А зажгла огонь XXIII зимних Олимпийских игр.
- Reuters
- © Damir Sagolj
Ким Ён А в 2010 году в Ванкувере стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании. На Играх в Сочи она завоевала серебряную медаль.
Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин официально объявили об открытии XXIII зимних Олимпийских игр.
Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане пройдёт с 9 по 25 февраля.
RT ведёт текстовую трансляцию церемонии открытия.
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