В Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр

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В Пхёнчхане южнокорейская фигуристка Ким Ён А зажгла огонь XXIII зимних Олимпийских игр.
В Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр
  • Reuters
  • © Damir Sagolj

Ким Ён А в 2010 году в Ванкувере стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании. На Играх в Сочи она завоевала серебряную медаль.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин официально объявили об открытии XXIII зимних Олимпийских игр.

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане пройдёт с 9 по 25 февраля.

RT ведёт текстовую трансляцию церемонии открытия.

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