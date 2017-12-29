В посольстве России напомнили британскому депутату, что сейчас не 1984 год

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В посольстве России в Лондоне прокомментировали статью газеты The Guardian, в которой говорится, что депутат палаты общин Дамиан Коллинс пригрозил ограничительными мерами Facebook и Twitter, если компании будут препятствовать расследованию о якобы вмешательстве России в результаты референдума по брекситу.

«Придумывайте фейковые доказательства или столкнётесь с санкциями. Дамиан Коллинс, сейчас 2017 год, а не 1984-й», — говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

Таким образом посольство сделало отсылку к произведению британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».

Ранее в статье The Guardian сообщалось, что компании Facebook и Twitter могут столкнуться с санкциями, если будут препятствовать расследованию о якобы вмешательстве России в результаты референдума по брекситу. 

Как отмечается, депутат палаты общин Дамиан Коллинс дал руководству социальных сетей срок до 18 января для предоставления данных по действиям России.

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