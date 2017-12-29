В посольстве России напомнили британскому депутату, что сейчас не 1984 год
Make up fake evidence or be sanctioned. @DamianCollins, it’s 2017, not 1984! pic.twitter.com/TK8NphMeiY— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 декабря 2017 г.
«Придумывайте фейковые доказательства или столкнётесь с санкциями. Дамиан Коллинс, сейчас 2017 год, а не 1984-й», — говорится в сообщении дипведомства в Twitter.
Таким образом посольство сделало отсылку к произведению британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».
Ранее в статье The Guardian сообщалось, что компании Facebook и Twitter могут столкнуться с санкциями, если будут препятствовать расследованию о якобы вмешательстве России в результаты референдума по брекситу.
Как отмечается, депутат палаты общин Дамиан Коллинс дал руководству социальных сетей срок до 18 января для предоставления данных по действиям России.