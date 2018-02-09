В погоне за сенсацией: как британские газеты попытались обвинить BBC в нарушении этики из-за «связей» с RT

Британские СМИ синхронно отреагировали на информацию о том, что телеканал RT арендует студии BBC. Из стандартной телевизионной практики сенсацию попытались раздуть сразу две газеты — The Times и Daily Mail. При этом издания направили RT идентичные запросы, а за комментариями журналисты обратились к политикам, «обеспокоенным» растущим влиянием канала.

Британская газета The Times, которая следит за RT c особым интересом, посвятила российскому каналу очередную статью. Журналисты издания обратили внимание на сюжет, в котором адвокат из Лидса появился на фоне логотипов BBC Yorkshire. Эта деталь стала поводом для публикации статьи с громким заголовком «BBC сдаёт студию в аренду кремлёвскому телеканалу».

На самом деле аренда студии — это стандартная телевизионная практика. Те же британские телеканалы используют студии ВГТРК, когда им нужно сделать прямое включение из России. Об этом говорят и в BBC.

«Как любая другая международная вещательная компания, мы сдаём в аренду наши площадки другим СМИ согласно установленным тарифам», — сообщается на сайте вещательной организации.

"Putting a girl in a bikini or in a hijab is two sides of the same coin" says Sadia Hameed from @TheCEMB​ debates Yunus Lunat as @Ofstednews​ chief says religion is used to 'actively pervert' school system.



MORE: https://t.co/D4JQX6RFJfpic.twitter.com/EC3wy5EpLE — RT UK (@RTUKnews) February 2, 2018

Однако журналисты The Times увидели в этом сенсацию. И не только они: материал на эту тему намерена выпустить Daily Mail. Причём обе газеты запросили у RT одну и ту же информацию — сколько раз телеканал арендовал студии BBC.

Более того, в Daily Mail даже не скрывают, что пишут «точно такую же статью», как The Times. В газете отмечают, что намерены рассказать о «беспокойстве британских политиков по поводу связей RT с российскими властями». Именно этот приём использовала The Times, пытаясь обосновать обвинения в адрес телеканала.

AFP

© ERIC FEFERBERG

«RT поддерживает Кремль, кроме того, этот канал ранее был замечен в нарушении правил Ofcom. BBC имеет определённые обязательства перед теми, кто платит за услуги вещания: помимо прочего, гарантировать соответствие высоким стандартам и этике согласно ожиданиям британского общества. BBC следует задаться вопросом, соответствует ли сотрудничество с RT данным стандартам и этике. По моему мнению, ответ может быть только один — нет», — цитирует The Times главу специального комитета палаты общин по вопросам СМИ Дамиана Коллинса.

Напомним, Коллинс также возмущался данными Twitter: социальная сеть не подтвердила теорию о «вмешательстве» России в брексит. В декабре он запросил новый отчёт, однако спустя месяц в компании вновь заявили, что доказательства манипуляций со стороны Москвы отсутствуют.

А вот успехи RT в Великобритании действительно могут «оказывать влияние» на британских журналистов.

«Мы по-настоящему обеспокоены тем, что всё расширяющееся присутствие RT на британском рынке негативно влияет на здоровье сотрудников The Times, если учитывать зацикленность газеты на нашем канале», — заявили в пресс-службе RT в ответ на запрос издания.

В ответном письме Daily Mail телеканал напомнил, что британским газетам пора бы снова стать независимыми, хотя бы друг от друга: «Примечательно, что Daily Mail задаёт те же вопросы, что и The Times, практически дословно. Возможно, именно поэтому подход RT («Задавайте больше вопросов») так резонирует с британской аудиторией и так «беспокоит» британских политиков».