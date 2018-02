«В интересах глобального капитала»: как Джордж Сорос пытается помешать выходу Великобритании из ЕС

Джордж Сорос спонсирует кампанию по пересмотру выхода Великобритании из Европейского союза. Миллиардер выделил почти полмиллиона фунтов стерлингов на финансирование организации Best for Britain («Лучшее для Британии»), выступающей за то, чтобы Соединённое Королевство осталось в ЕС. Ранее сам Сорос выражал уверенность, что Лондон так или иначе вернётся под крыло Брюсселя. Почему американский миллиардер стремится пересмотреть итоги общенародного референдума, выяснял RT.

Иностранное вмешательство

Джордж Сорос финансирует кампанию против выхода Великобритании из ЕС, сообщает The Guardian. £400 тыс. за последние полгода получила от основанного миллиардером фонда «Открытое общество» британская организация Best for Britain («Лучшее для Британии»). Во главе финансируемой Соросом структуры стоят бывший член британского правительства лорд Марк Мэллок-Браун и предприниматель Джина Миллер. Последняя известна тем, что в 2016 году подала в суд на кабинет министров, пытаясь оспорить правомочность его решений по переговорам о выходе из ЕС.

Марк Мэллок-Браун работает с Джорджем Соросом с 1990-х годов. В 2007-м он занял пост вице-президента сразу в трёх структурах миллиардера: Quantum Fund, Soros Fund Management и фонде «Открытое общество». В наблюдательном совете последнего он присутствует и по сей день. В 2013 году дружба Мэллока-Брауна с Соросом стала причиной иска со стороны израильского миллиардера Бени Штаймеца, обвинившего лорда в раскрытии конфиденциальной информации американскому конкуренту.

Мэллок-Браун подтвердил, что получал деньги от Сороса на кампанию против брексита.

«Фонды Джорджа Сороса наряду с рядом других крупных доноров внесли серьёзный вклад в нашу работу, — заявил Мэллок-Браун. — Действительно, через свои фонды он выделил нам 400 тыс. фунтов стерлингов».

По его информации, этот взнос составил половину ото всех пожертвований за полгода.

Также по теме «Мы должны мобилизоваться»: в Европарламенте обсудили «российскую пропаганду» В Страсбурге состоялось заседание Европарламента по вопросам противодействия «российской пропаганде». Ряд парламентариев обвинили RT и...

«В этой стране много политических групп и кампаний, что в целом правильно, так и должно быть в демократическое стране», — прокомментировал эту информацию журналистам пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй.

Он подчеркнул, что позиция премьер-министра по брекситу остаётся неизменной: «Второго референдума не будет».

Best for Britain была создана в апреле 2017 года и с тех пор специализируется на политических технологиях, связанных с так называемым тактическим голосованием. Цель — убедить население голосовать на выборах разных инстанций, в первую очередь парламентских, за кандидатов, выступающих против жёсткого брексита — пересмотра всех соглашений Великобритании с Европейским союзом.

Также, по признанию руководства Best for Britain, организация занимается лоббированием интересов противников брексита, работая с профсоюзами и политиками. В её деятельности участвуют бывший министр в лейбористском правительстве Гордона Брауна Эндрю Адонис и экс-лидер Либерально-демократической партии Тим Фэррон. Также с Best for Britain сотрудничает Майк Моффо, работавший заместителем руководителя предвыборной кампании Барака Обамы в 2008 и 2012 годах.

«Мы имеем дело не с чем иным, как с прямым иностранным вмешательством в избирательный процесс в Великобритании», — заявила в интервью RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова.

Однако, отмечает эксперт, никакой критики в отношении Сороса со стороны лиц или СМИ, заявлявших о попытках России повлиять на выборы в США или на голосование по брекситу, мы не видим.

«Получается, эти люди были озабочены не суверенитетом своих стран, иначе как минимум возмущение было бы одинаковым», — подчеркнула Платонова.

«Российская компания потратила 72 пенса (около 57 рублей. — RT) на рекламу в социальной сети Facebook — вмешательство, гибридная война, парламентское расследование. Сорос вложил £400 тыс. (около 32 млн руб.) в дело дискредитации британского правительства — поводов для беспокойства нет», — прокомментировало в Twitter посольство России в Великобритании информацию о борьбе Сороса против брексита.

A Russian company spends 72p on Facebook ads: interference, hybrid war, parliamentary inquiry

Soros spends £400K on bringing down UK Government: nothing to worry about pic.twitter.com/yeCZw4Z2B1 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 февраля 2018 г.

В декабре 2017 года об угрозе вмешательства Сороса в венгерские выборы заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В 2016 году хакерами были опубликованы внутренние документы фонда «Открытое общество», из которых следовало, что организация потратила $6 млн в ходе избирательной кампании в Европарламент на противодействие кандидатам от правых и националистических партий.

По мнению Платоновой, ультралиберальная идеология Открытого общества, которую продвигает Джордж Сорос, в принципе стремится к отмене представления о национальном суверенитете. Брексит же стал «формой проявления национального британского суверенитета, жестом отказа от наднациональных инстанций».

Сорвать сделку

Daily Telegraph информирует, что Сорос намерен привлечь на свою сторону главных финансовых доноров Консервативной партии. По сообщению издания, американский миллиардер и Best for Britain собираются начать в феврале общенациональную рекламную кампанию против брексита, которая может привести к повторному референдуму по этому вопросу. Это отменит результаты народного волеизъявления, состоявшегося 23 июня 2016 года.

«Цель подобных действий — убедить парламентариев проголосовать против сделки, которую пытается достичь с Брюсселем премьер-министр Тереза Мэй», — пишет в своей колонке для Daily Telegraph бывший помощник Мэй Ник Тимоти.

По его словам, если удастся добиться этого, правительство вынуждено будет уйти в отставку, а потом придётся пересмотреть сам выход из ЕС.

17 января 2018 года британский парламент принял закон о брексите. Был установлен официальный срок, когда Великобритания покинет Евросоюз — в 23:00 29 марта 2019 года. Однако сделка по брекситу — соглашение об условиях выхода Соединённого Королевства — пока не подписано, поскольку существуют серьёзные разногласия между британским правительством и руководством Евросоюза.

Также по теме Враг народов: как Сорос против себя Венгрию и Израиль настроил В Венгрии набирает обороты скандал с правительственной кампанией против Джорджа Сороса. Американский миллиардер еврейского...

«Джордж Сорос показывает, что у него есть влияние не только на ситуацию в регионах, которые находятся на периферии интересов коллективного Запада: Сербию, страны постсоветского пространства», — отметил в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

По словам эксперта, внутри прежде монолитных элит Европы и США произошёл раскол, и всё большее значение приобретает противостояние между сторонниками глобалистской модели и сторонниками национального суверенитета.

«Поэтому Сорос пытается использовать инструменты, которые он раньше использовал для деятельности в других государствах, против своих идейных оппонентов в западных странах, — утверждает политолог. — Если такие методы он открыто применяет в Соединённых Штатах Америки против действующего президента, то его потенциала вполне достаточно, чтобы оказывать влияние на политические процессы в Европе».

Не самостоятельная фигура

В январе 2018 года Сорос, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что был бы рад, «чтобы Британия осталась членом ЕС или снова присоединилась к нему». Год назад Джордж Сорос в том же Давосе выразился более ясно на этот счёт.

«Я думаю, что стремление к сближению будет увеличиваться, и в теории, а может быть и на практике, в 2019 или 2020 году случится так, что Британия выйдет из ЕС, потому что это должно случиться, но они могут выйти в пятницу и присоединиться на выходных. И утром понедельника будут уже новые договорённости», — подчеркнул Сорос.

По словам Данюка, Сорос является представителем глобального капитала, зарабатывающим на глобальных спекуляциях.

«Европейский союз с его наднациональными институтами функционировал в том числе для того, чтобы обеспечивать интересы глобального финансового капитала», — считает эксперт.

Поэтому, по мнению Данюка, Сорос и те круги в мировых элитах, которые он представляет, заинтересованы в сохранении ЕС с экономической точки зрения.

Также по теме Нефть, Сорос и кровавый террор: что на самом деле стоит за гонениями на мусульман в Мьянме Мусульмане всего мира протестуют против гонений на своих единоверцев в Мьянме. В Москве несанкционированная акция в поддержку рохинджа...

«Сорос — это не самостоятельная фигура, и мы многократно видели, как его проекты в разных регионах мира работали на осуществление геополитических и геоэкономических задач его партнёров в Вашингтоне. Цветные революции, куратором которых был Джордж Сорос, отличались не только сменой внешнеполитического и внутриполитического вектора в этих странах, но и характеризовались внешнеэкономической переориентацией», — отмечает эксперт.

С его точки зрения, брексит и кризисная ситуация в ЕС в целом невыгодны представителям глобального бизнеса, поскольку управлять глобальным наднациональным объединением, которое полностью поддерживает либеральную идеологию наднациональных элит, гораздо проще, чем иметь дело с отдельными странами и небольшими блоками.

«Брексит мог бы стать триггером для процесса дробления Европейского союза, но чтобы этот звонок не прозвучал, Сорос и вкладывается в кампанию против выхода Великобритании из ЕС», — утверждает Данюк.

По его словам, озвученная сумма не столь велика по меркам Сороса, но однозначно маркирует его как человека, для которого идентичность, суверенитет, национальные интересы государств имеют меньшее значение, чем интересы глобального капитала.