СМИ: Британия выйдет из таможенного союза ЕС после брексита

Великобритания покинет таможенный союз ЕС после выхода из сообщества, передаёт Sky News со ссылкой на источник в канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй.

«Наша политика не заключается в том, чтобы быть в таможенном союзе», — сказал источник.

При этом он отметил, что Лондон будет стремиться к заключению с Брюсселем соглашения, которое сможет обеспечить настолько беспрепятственное ведение торговли после брексита, насколько это возможно.

Ранее Мэй заявила, что ключевым моментом будущего партнёрства должно стать соглашение о таможенных пошлинах, которое позволит достичь «безбарьерной торговли после выхода из ЕС».

Переговоры по брекситу должны продлиться до ноября 2018 года. Сам выход из ЕС планируется реализовать в марте 2019 года, а переходный период продлится до конца 2020 года.