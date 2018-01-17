«Мы должны мобилизоваться»: в Европарламенте обсудили «российскую пропаганду»

В Страсбурге состоялось заседание Европарламента по вопросам противодействия «российской пропаганде». Ряд парламентариев обвинили RT и Sputnik в распространении дезинформации. В то же время многие депутаты поддержали деятельность российских СМИ. По мнению некоторых участников встречи, ЕС стоит перестать винить Кремль в своих проблемах и задуматься о наличии пропаганды в собственных медиа. О противоречивой дискуссии европейских политиков — в материале RT.

Europe Today

Европарламент в очередной раз озаботился проблемой «российской пропаганды». В среду в Страсбурге прошло пленарное заседание, посвящённое «сфабрикованным новостям» и влиянию Кремля на выборы в Европе. Многие депутаты обвинили российские СМИ — RT и Sputnik — в распространении дезинформации.

«Мы готовили доклад в Евросоюзе по пропаганде. Я внимательно изучал этот вопрос, и стало ясно, что такие СМИ, как Sputnik и Russia Today, способствовали распространению недостоверной информации. И само представление, что Кремль склонен использовать для этих целей Russia Today, никем не отрицается. Мы должны мобилизоваться», — заявил евродепутат от Австрии Юджин Фройнд.

Глава комитета Европарламента по внешней политике Дэвид Макаллистер, в свою очередь, предложил перестать «поддерживать» российские СМИ посредством «парламентской инфраструктуры».

«Я хотел бы заметить, что, как Европейский парламент, мы могли, возможно, для начала заняться нашими собственными делами и улучшить наше положение. В 2017 году я заметил, что некоторые наши члены используют техническую инфраструктуру этого парламента, чтобы продвигать обсуждение и интервью на поддерживаемых Кремлём каналах, таких как RT», — заявил один из них.

По мнению венгерского парламентария Бенедека Явора, RT, Sputnik и другие каналы «крайне опасны».

«Тысячи троллей распространяют фальшивые новости в Венгрии и других странах — членах ЕС, и эти СМИ получают поддержку. Политически независимые СМИ постепенно исчезают», — предупредил он.

Депутат от Польши Богуслав Либерацкий возмутился тем влиянием, которое российский телеканал оказывает на европейских жителей.

«Russia Today информирует наших граждан лучше, чем наши собственные СМИ. Так быть не должно», — сказал Либерацкий.

Возможное решение проблемы предложил его коллега Косма Злотовский, который выразил недовольство тем, что RT «стремится оказывать воздействие на общественное мнение в Европе и во всём мире».

«Мы также должны оказывать воздействие на общественное мнение в России. И мы должны создать телеканал Europe Today в качестве ответа», — предложил польский парламентарий.

Его инициативу прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Гуд лак в запуске Europe Today. Обратитесь к коллегам из Ukraine Today за дельным советом — они закрылись через два года», — отметила она.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, упрёки в адрес RT и Sputnik необходимо пресекать.

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«Мы не должны с этим соглашаться, нужно доказать, что российские СМИ — это канал, который даёт информацию, а оценку даёт зритель или слушатель. Человек и в России, и в другой стране должен иметь весь спектр мнений: российские СМИ, западные, ближневосточные. Честная и правильная информация российских СМИ находит отклик по всему миру. Это никакая не пропаганда, не клевета», — отметил Свинцов.

«Чистой воды pravda»

Впрочем, далеко не все в Европарламенте считают, что Кремль и российские СМИ на самом деле заслуживают критики со стороны ЕС. Так, Барбара Спинелли призвала с осторожностью использовать такие выражения, как «сфабрикованные новости».

«Я скептически отношусь ко всяческим отсылкам во вмешательство в европейские выборы, когда никаких доказательств такого вмешательства нет. Везде этот вопрос подвергается сомнению».

Риторика европейских депутатов перенесла некоторых участников дискуссий на несколько десятилетий назад. Польский парламентарий Януш Корвин-Миккэ сравнил пленарное заседание со съездом ЦК КПСС, а немецкий политик Удо Фойгт обнаружил себя в 1980-х.

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«У меня такое ощущение, что я перенёсся обратно во времена холодной войны. Когда российские СМИ распространяли ложные факты?.. Евроатлантические СМИ, а не Sputnik и RT, распространяли ложную информацию. Я дважды был в Сирии, и видел, кто говорит правду, а кто нет», — сказал он.

Похожей позиции придерживается депутат Стив Бриуа. По его словам, «Россия — удобный козёл отпущения для ЕС».

«Вы не можете принять мысль, что кто-то в Европе может выступить с других позиций. Вы непременно будете усматривать руку Москвы», — сказал он.

А представитель Великобритании Джерард Баттен дистанцировал себя от европейцев, призвав коллег перестать винить Кремль в собственных проблемах.

«Вы непопулярны из-за экономической стагнации и мер строгой экономии, а также из-за миграции и исламизации европейских обществ. И теперь вы нашли, на кого свалить всю вину».

В защиту российских СМИ выступил и другой британский парламентарий Дэвид Коберн:

«Вы потратили миллионы на пропаганду ЕС, чтобы предотвратить брексит. Всему этому способствовали BBC, которое также получает финансирование от ЕС. Это разрушает всякую непредвзятость, которая могла бы существовать, и влияет на общественность в Великобритании. ЕС всё ещё пытается это делать, подрывая национальные демократии, бросая вызов евроскептицизму. Это чистой воды pravda, как это называлось в Советском Союзе. Меня больше беспокоит пропаганда со стороны ЕС, чем со стороны России».

Он напомнил, что именно телеканал RT дал возможность высказаться Партии независимости Великобритании, представителям которых, по его словам, не давали высказаться на BBC.

«Возможно, RT защищает ту свободу, которую вы хотите затушить», — сказал Коберн.

«Бесконечная глупость»

В ходе заседания его участники неоднократно озвучивали мысль о необходимости противодействовать вмешательству России в выборы в европейских странах, однако многие депутаты в очередной раз умолчали об отсутствии доказательств «вмешательства» Кремля. Европарламентарий Марио Боргезио напомнил, что недавно итальянские спецслужбы опровергли сообщения о влиянии России на местных избирателей.

«Нам говорили, что русские пытались повлиять на референдум по брекситу и поддерживали сепаратизм в Каталонии. Если люди идут на референдум, вы думаете, что они так голосуют, потому что их Россия так надоумила?» — задался вопросом депутат.

Рассуждая об абсурдности обвинений в адрес России, испанский евродепутат Хавьер Коусо Пермуй обратился к словам знаменитого физика Альберта Эйнштейна: «Бесконечны только две вещи: вселенная и человеческая глупость. Хотя насчёт Вселенной я не уверен».

«Рассматривая заявления о российском вмешательстве, мы приближаемся к той степени глупости, которая удивила даже Эйнштейна. Звучали заявления о том, что Россия вмешивалась в дебаты в Каталонии. Якобы есть доказательства, но мы их не видели. Это повторяют, как мантру. Никакими доказательствами свои заявления не подкрепляют», — заявил Пермуй.

Он напомнил, что ни АНБ, ни власти Германии не обнаружили следов кибератак со стороны российского правительства.

«Паранойя со скрытыми политическими целями призвана предотвратить улучшение отношений с Россией», — заключил он.

Литовский парламентарий Бронюс Ропе решил ответить ему цитатой, приписываемой немецкому пропагандисту Йозефу Геббельсу: «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». По его мнению, такие слова применимы к «кремлёвским» каналам.

«Только несколько государств, таких, как Литва, предупреждали о подобной угрозе. Я считаю, что сопротивляемость пропаганде можно было бы улучшить, повышая осведомлённость граждан о проблеме», — утверждает Ропе.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, попытки притеснения российских СМИ говорят об их высоком уровне профессионализма.

«Очевидно, что все меры и потуги по ограничению российского влияния говорят об одном: российское влияние стало заметно и опасно с точки зрения той лживой пропаганды, с помощью которой евробюрократы и их «духовные отцы» в Вашингтоне пытаются ввести в заблуждение граждан западного мира».

По его словам, на жители Европы обращаются к российским СМИ, когда ищут альтернативные источники информации.

«Когда мы профессионально пересекаемся, мы друг друга обогащаем, своей точкой зрения настраиваем западных людей на более критическое отношение к западной пропаганде», — подчеркнул Мартынов.