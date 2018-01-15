«Макрон вместо свободы слова защищает багет»: Елисейский дворец дважды за неделю отказал RT в аккредитации

Елисейский дворец дважды за неделю отказал RT France в аккредитации. Последний случай произошёл 15 января. Корреспонденту Кевину Бергу, который хотел принять участие в конференции пресс-секретаря Эммануэля Макрона, заявили, что он «не является журналистом», поскольку работает на RT. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян посоветовала французскому лидеру внимательно перечитать Конституцию Пятой республики. О продолжающемся давлении на российские СМИ — в материале RT.

Елисейский дворец отказал журналисту RT France в аккредитации на брифинг пресс-секретаря президента Эммануэля Макрона, посвящённый визиту французского лидера в Кале. Макрон планирует посетить портовый город 16 января.

15 января пресс-секретарь Макрона провёл брифинг для журналистов. В нём планировал принять участие и корреспондент RT France Кевин Берг. Несколько дней назад к нему поступил запрос о подтверждении присутствия. Впрочем, после того как подтверждение было получено, представители Елисейского дворца перестали выходить на связь. Когда же Берг прибыл на мероприятие, его отказались туда пропустить, мотивировав это тем, что он работает на RT, а значит, «не журналист».

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«Я подтвердил своё присутствие. От Елисейского дворца никакого ответа не последовало. По прибытии на место проведения брифинга я обнаружил, что все журналисты могли попасть на мероприятие, даже те, кто не имел аккредитации. Я предъявил свою пресс-карту, и меня спросили, в каком СМИ я работаю. Когда я ответил, что работаю на RT, мне сказали, что я не журналист, а чтобы попасть на брифинг, нужно быть журналистом», — рассказал Берг.

Несколькими днями ранее аналогичная ситуация произошла в Риме на саммите лидеров средиземноморских стран, в котором Макрон принимал участие. Приглашение журналисты RT опять-таки получили, однако после того, как вся необходимая для аккредитации информация была передана, французские власти вновь замолчали.

«Мы отправили всю запрашиваемую информацию для аккредитации, после чего пришло подтверждение, что все документы были получены и нам нужно дождаться, когда пресс-секретарь подтвердит наше участие. Мы пытались связаться с ней два дня с разных номеров», — сообщил репортёр.

Об этом инциденте писали даже некоторые французские СМИ.

«Журналист Кирилл Котиков сообщил, что съёмочной группе RT французские власти не дали разрешения присутствовать на саммите в Риме. По его словам, заявка на аккредитацию была подана и принята, однако по прибытии группы в Италию пресс-служба Елисейского дворца перестала отвечать журналистам. Команда Эммануэля Макрона при этом не объяснила причин подобного решения», — сообщает издание Valeurs Actuelles.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на отказ Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France.

«Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции», — заявила Симоньян.

Маргарита Симоньян

РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов отметил, что сотрудники посольства России во Франции должны выяснить причину такого отношения к RT, сообщает РИА Новости. При этом он не исключил, что «к французским средствам массовой информации может быть применён принцип взаимности», если выяснится, что притеснения канала являются государственной политикой в отношении российских СМИ.

Макрон против

Президент Франции Эммануэль Макрон проявлял неприязнь к телеканалу RT и во время предвыборной кампании. 7 мая 2017 года корреспондента RT не пустили в штаб Макрона в день проведения второго тура президентских выборов. Также в штаб не были допущены корреспонденты Sputnik France. Запросы канала об аккредитации были также проигнорированы 23 апреля и 26 апреля.

В августе уже ставший президентом Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что RT и Sputnik «распространяют ложь» и ведут себя, «как органы влияния и лживой пропаганды». Политик также усомнился, что сотрудников этих СМИ «можно называть журналистами».

Эммануэль Макрон

Reuters

О продолжающемся давлении на журналистов канала сообщила в прошлом месяце руководитель RT France Ксения Фёдорова.

«На нас до сих пор оказывается определённое давление. Нам было сложно работать во время предвыборной кампании. Мы по-прежнему ощущаем некое особое отношение к нам со стороны французских властей. И по-прежнему не получили аккредитации в Елисейский дворец», — констатировала она.

Спустя несколько дней после запуска RT France в декабре 2017 года группа французских общественных деятелей потребовала лишить канал лицензии, чтобы он не «наводил путаницу в умах» «кремлёвской пропагандой».

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«В условиях гибридной войны предоставление телеканалу Russia Today лицензии на вещание во Франции носит крайне серьёзный характер, поскольку это может привести к путанице в умах и разобщению французов», — отмечалось в тексте петиции.

Авторы письма также напомнили, что «методы работы телеканала публично осуждаются лично президентом республики».

Данную инициативу прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, откуда идёт сигнал. Сигнал идёт непосредственно от государства в лице президента Франции. Это очевидно. Все объяснения, которые даются по этому поводу, в том числе по дипломатическим каналам, сводятся к одному — к цитате заявления господина (Эммануэля) Макрона уже в статусе президента Франции, которое он сделал в отношении телеканала Russia Today и Sputnik», — заявила Захарова.

Запуск RT France

RT France начал вещание из «телекоммуникационной долины» в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур 18 декабря 2017 года. В этом кластере также находятся студии таких французских медиагигантов, как TF1, LCI, France 24, RFI, Canal+ и CNews.

В декабря 2017 года RT France продемонстрировал наибольшие темпы роста аудитории сообщества в социальной сети Facebook. Об этом свидетельствует рейтинг СМИ, подготовленный Stratégies совместно c Nuke Suite.

«Новоприбывший канал RT France — СМИ, показавшее наибольший прогресс в темпах роста аудитории сообщества (+78,5%). Франкоязычная ветвь российского телеканала стала второй по числу приобретённых подписчиков (+368 563) после ChefClub (+609 798)», — говорится в сообщении.