Журналиста RT France не пустили на брифинг в Елисейском дворце

Журналиста телеканала RT France вновь не пустили в Елисейский дворец, где проходил брифинг пресс-секретаря французского лидера Эммануэля Макрона.

Утром 15 января пресс-секретарь Макрона проводил брифинг, который был посвящён предстоящей поездке французского лидера в Кале. На данном мероприятии должен был присутствовать сотрудник RT France.

По словам журналиста, он прибыл в Елисейский дворец, однако ему отказали в возможности посетить брифинг.

«Я предъявил свою пресс-карту, меня спросили, в каком СМИ я работаю. И когда я ответил, что в RT, мне сказали, что я не журналист, а для того, чтобы пройти (на мероприятие. — RT), необходимо быть журналистом», — рассказал сотрудник RT.

При этом он подчеркнул, что к брифингу были допущены журналисты, которые заранее не подтверждали, что будут присутствовать на мероприятии.

Аналогичная ситуация произошла в Риме в среду, 10 января, когда команда французского президента не дала разрешения присутствовать на саммите съёмочной группе RT.

Заявка на аккредитацию была подана и принята, однако по прибытии группы в Италию пресс-служба Елисейского дворца перестала отвечать журналистам.

Команда Эммануэля Макрона при этом не объяснила причин подобного решения.

23 апреля 2017 года штаб президента Франции также отказал телеканалу RT в аккредитации.