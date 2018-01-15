Stratégies: RT France показал наибольший прогресс темпов роста аудитории сообщества в Facebook

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Телеканал RT France показал наибольший прогресс в темпах роста аудитории сообщества в социальной сети Facebook. Об этом свидетельствует рейтинг СМИ, подготовленный Stratégies совместно c Nuke Suite.

«Новоприбывший канал RT France — СМИ, показавшее наибольший прогресс в темпах роста аудитории сообщества (+78,5%). Франкоязычная ветвь российского телеканала стала второй по числу приобретённых подписчиков (+368 563) после ChefClub (+609 798)», — говорится в сообщении.

Рейтинг Nuke Suite / Stratégies охватывает активность 367 СМИ в Facebook (телевидение, радио, онлайн-СМИ, печатные и развлекательные издания) с 1 по 31 декабря.

18 декабря телеканал RT France запустил вещание во Франции.

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