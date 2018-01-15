В Совфеде не исключили ответных мер в отношении французских СМИ с госучастием из-за RT France

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов прокомментировал ситуацию с отказом в аккредитации RT France.

«Наше посольство во Франции должно разобраться и выяснить, в чем причина таких решений», — цитирует РИА Новости Климова.

По его словам, если дипломаты выяснят, что это государственная политика в отношении российских СМИ, то «для французских средств массовой информации может быть применён принцип взаимности, который уже предусмотрен нашим законодательством».

Он добавил, что принцип взаимности может быть применён для СМИ с госучастием любой страны, где ущемляются права российских журналистов.

Ранее стало известно, что журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец, где 15 января проходил брифинг пресс-секретаря французского лидера Эммануэля Макрона.

20 декабря группа французских общественных деятелей обратилась к руководителю Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT.