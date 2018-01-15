Симоньян об отказе RT France в аккредитации: советую Макрону внимательно перечитать Конституцию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала отказ Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France.

«Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции», — сказала Симоньян.

Ранее стало известно, что журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец, где 15 января проходил брифинг пресс-секретаря французского лидера Эммануэля Макрона.

Аналогичная ситуация произошла в Риме в среду, 10 января, когда команда французского президента не дала съёмочной группе RT разрешения присутствовать на саммите.

20 декабря группа французских общественных деятелей обратилась к руководителю Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данные сообщения, заявила, что «сигнал идёт непосредственно от государства в лице президента Франции».

Ситуацию с телеканалом RT во Франции также прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.