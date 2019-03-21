«Окурок в бочке с порохом»: Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона пришло время признать Голанские высоты израильскими. На данный момент эта территория остаётся предметом споров между Дамаском и Тель-Авивом. Такой шаг со стороны США может спровоцировать новые конфликты в регионе. В Совфеде РФ считают, что Трамп намерен помешать мирному урегулированию в САР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над спорными Голанскими высотами. Об этом глава государства написал в своём Twitter.

«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют критическое и стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.

Более того, Вашингтон намерен в скором времени объявят о своём видении решения израилько-палестинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу Al-Arabiya заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы хотим для палестинцев, их сыновей и внуков достойной жизни, в которой нет насилия, — приводит его слова РИА Новости. — Конфликт между палестинцами и израильтянами разрешится, и США скоро объявят о своём видении».

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже поблагодарил Трампа за намерение признать Голанские высоты израильскими.

«В то время, когда Иран стремится использовать Сирию как плацдарм для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признаёт суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп», — написал он в Twitter.

Reuters

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На данный момент Голанские высоты — спорная территория, на которую претендуют как Израиль, так и Сирия. В регионе проходит демилитаризованная полоса, которая служит границей между двумя государствами. После череды арабо-израильских конфликтов во второй половине XX века Сирия и Израиль заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. Также в регионе был размещён миротворческий контингент ООН.

Однако в 2013 году, после начала гражданской войны в Сирии и наступления террористов, ООН вывела миротворцев из этого региона. Только в 2018-м САР установила контроль над провинцией Эль-Кунейтра, граничащей с Израилем. Тогда же к патрулированию вернулись и миротворцы ООН.

При этом между двумя государствами в этом регионе регулярно происходят вооружённые столкновения. Последнее из них произошло в январе этого года.

Стратегическое значение этой горной территории для региона высоко, напомнил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«С высот израильтяне могут прямой наводкой расстреливать Дамаск. С другой стороны, если Голанские высоты перейдут к враждебному Израилю государству, оно сможет держать под прицелом весь север Израиля. Это очень непростой вопрос. Проблема представляется абсолютно тупиковой. В данных условиях, если США примут решение, это будет равносильно окурку в бочке с порохом», — сказал он RT.

Желание Вашингтона таким образом вмешаться в ситуацию в регионе связано с тем, что США не устраивает процесс мирного урегулирования в Сирии, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Только-только начала успокаиваться ситуация на Ближнем Востоке, начинается процесс мирного урегулирования в Сирии, как США тут же пытаются подлить масла в огонь. Вашингтон не устраивает мирный процесс в Сирии», — приводит его слова РИА Новости.

О том, что намерение Трампа признать Голанские высоты израильской территории приведёт к росту насилия на Ближнем Востоке заявил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Территориальная целостность стран является основополагающим принципом международного права. Попытки США оправдать действия Израиля, которые противоречат международному праву, приведут только к росту насилия и человеческого страдания в регионе», — написал он в Twitter.

«Статус высот определён Советом Безопасности ООН»

При этом в России неоднократно подчёркивали, что определять статус Голанских высот должен Совет Безопасности ООН. Так, в октябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что попытки решить вопрос принадлежности спорной территории будет прямым нарушением резолюции Совбеза.

«Статус Голанских высот определён резолюциями Совета Безопасности ООН, и менять этот статус в обход Совета Безопасности, я думаю, было бы прямым нарушением этих резолюций», — говорил он.

Однако следует ожидать, что Соединённые Штаты равнодушно отнесутся к перспективе нарушить постановления Совбеза ООН, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Вашингтону не привыкать, что и ООН и Совет Безопасности негативно относятся к тем решениям, которые в одностороннем порядке принимают Соединённые Штаты. Я думаю, что как и до этого США активно игнорировали международные институты и ООН в том числе, так будут игнорировать и сейчас», — сказал он RT.

При этом в том случае, если США попробуют подобную инициативу провести через Совбез, то Россия и Китай будут вынуждены прибегнуть к праву вето, указал Батюк.

«Не может быть двух мнений. В случае, если США попытаются провести это решение через Совбез ООН, оно будет однозначно заблокировано Россией и Китаем. Даже если представить себе такую достаточно фантастическую ситуацию, что Великобритания и Франция согласятся с их решением», — отметил эксперт.